Meloni | giorno storico ora nuova fase

Servizitelevideo.rai.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Oggi è una giornata storica Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell'attuazione della prima parte" del Piano di pace del presidente Usa Trump. Così la premier Meloni sui social,a poche ore dall'avvio a Sharm del summit per finalizzare l'accordo. "Ora si apre una nuova fase:consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all'accordo per un futuro di pace e stabilità duratura.L'Italia continuerà a sostenere percorso.Pace coi fatti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - giorno

Meloni omaggia Armani: "Io con un suo vestito il giorno del giuramento al Quirinale"

Malattie rare, Meloni: "Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla"

La suggestione Quirinale di Meloni e i piani di Pier Silvio: gli spifferi del giorno

meloni giorno storico nuovaMeloni, ostaggi liberati, è una giornata storica - Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell'attuazi ... Scrive gazzettadiparma.it

Meloni “Si apre una fase nuova, l’Italia farà la sua parte” - Penso che dobbiamo dare merito al lavoro straordinario portato avanti in particolare dal presidente degli Stati Uniti Donald Trum ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Giorno Storico Nuova