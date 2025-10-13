Meloni | Giornata storica più vicino il riconoscimento della Palestina Kallas | Riparte la missione Ue a Rafah

13 ott 2025

" Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell'attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. «Chiaramente se viene attuato il piano certo che è più vicino» il riconoscimento della Palestina da parte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

