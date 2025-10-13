Meloni | Giornata storica l' Italia è pronta a fare la sua parte a Gaza

(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 “L'Italia è pronta a fare la sua parte” a Gaza, è una grande occasione. È una giornata storica, sono fiera che l'Italia ci sia, è il ringraziamento per quanto fatto dall'Italia sul piano umanitario per la popolazione di Gaza ma anche a tutti gli sforzi verso la cessazione delle ostilità”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Sharm el Sheikh. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Giornata storica, l'Italia è pronta a fare la sua parte a Gaza

