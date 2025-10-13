Meloni | giornata storica Italia sosterrà percorso di pace

Roma, 13 ott. (askanews) – “Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attesa oggi a Sharm el Sheikh per presenziare alla firma degli accordi di pace. “Ora – aggiunge – si apre una nuova fase: consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all’accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura. L’Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, nella consapevolezza che la pace si costruisce con i fatti, non con le parole”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

