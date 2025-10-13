Meloni | giornata storica Italia sosterrà percorso di pace

Ildenaro.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 13 ott. (askanews) – “Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attesa oggi a Sharm el Sheikh per presenziare alla firma degli accordi di pace. “Ora – aggiunge – si apre una nuova fase: consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all’accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura. L’Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, nella consapevolezza che la pace si costruisce con i fatti, non con le parole”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - giornata

Giustizia e sicurezza, Meloni va avanti spedita: "Giornata di risposte concrete"

Giubileo dei Giovani, il videomessaggio di Meloni: “Benvenuti a Roma, giornata storica”

Meloni, giornata importante, su Ucrania spiragli di dialogo

meloni giornata storica italiaMeloni "Oggi una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati" - Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell'attuazione della prima ... Come scrive gazzettadiparma.it

meloni giornata storica italiaMeloni: “Gli ostaggi sono stati liberati, oggi è una giornata storica” - Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Giornata Storica Italia