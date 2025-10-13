Meloni | Giornata storica che avvicina il riconoscimento dello Stato di Palestina
Al termine del vertice di Sharm el-Sheikh sulla crisi di Gaza, Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, definendo la giornata «storica» e sottolineando come «l’Italia è pronta a fare la sua parte » in quella che ha definito «una grande occasione». La premier ha ringraziato per «quanto fatto dall’Italia sul piano umanitario per la popolazione di Gaza» e per gli sforzi che hanno portato alla cessazione delle ostilità. Riguardo al processo di pace, Meloni ha spiegato che «chiaramente se viene attuato il piano certo che è più vicino» il riconoscimento della Palestina da parte dell’Italia, aggiungendo: «Io punto ad avere uno Stato della Palestina, quindi quando ci saranno le condizioni che sono state poste anche dal Parlamento, certo». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: meloni - giornata
Giustizia e sicurezza, Meloni va avanti spedita: "Giornata di risposte concrete"
Giubileo dei Giovani, il videomessaggio di Meloni: “Benvenuti a Roma, giornata storica”
Meloni, giornata importante, su Ucrania spiragli di dialogo
Tg2. . A #SharmElSheik la firma dell'accordo, con #Trump e #AlSisi. #Netanyahu non sarà in #Egitto. Presente #AbuMazen. Ci sarà la premier #Meloni: "Giornata storica, Italia sosterrà percorso di pace". Al #Tg2Rai ore 13,00 #13ottobre - facebook.com Vai su Facebook
#Meloni: giornata storica, Italia sosterrà percorso di pace - X Vai su X
Meloni: 'Giornata storica. Con l'accordo è più vicino il riconoscimento della Palestina' - "Chiaramente se viene attuato il piano certo che è più vicino" il riconoscimento della Palestina da parte dell'Italia. Scrive ansa.it
Meloni: Giornata storica, l'Italia è pronta a fare la sua parte a Gaza - (Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 “L'Italia è pronta a fare la sua parte” a Gaza, è una grande occasione. Secondo msn.com