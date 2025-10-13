Al termine del vertice di Sharm el-Sheikh sulla crisi di Gaza, Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, definendo la giornata «storica» e sottolineando come «l’Italia è pronta a fare la sua parte » in quella che ha definito «una grande occasione». La premier ha ringraziato per «quanto fatto dall’Italia sul piano umanitario per la popolazione di Gaza» e per gli sforzi che hanno portato alla cessazione delle ostilità. Riguardo al processo di pace, Meloni ha spiegato che «chiaramente se viene attuato il piano certo che è più vicino» il riconoscimento della Palestina da parte dell’Italia, aggiungendo: «Io punto ad avere uno Stato della Palestina, quindi quando ci saranno le condizioni che sono state poste anche dal Parlamento, certo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni: «Giornata storica che avvicina il riconoscimento dello Stato di Palestina»