Meloni e il globo terracqueo

E della Meloni invitata, ma come osservatore, in Egitto per la firma della tregua a Gaza vogliamo parlare? Adesso dice di aver contribuito senza clamore ad arrivare alla pace. Ma si può essere così fanfaroni? Lella Guarnieri via email Gentile lettrice, ormai non ci si stupisce più di niente. Abbiamo un governo in bancarotta morale (vedasi genocidio) ed economica (31 mesi su 34 di decrescita industriale), che si aggrappa al fumo della pipa per nascondere i suoi fallimenti. Ho appena sentito un tizio di FdI dire in televisione: “I fatti dimostrano che Fratelli d’Italia oggi è centrale sulla scena internazionale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it