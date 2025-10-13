Meloni | Con il piano di pace è più vicino il riconoscimento della Palestina
AGI - L'annuncio sulla possibile mossa dell'Italia arriva alla fine, pochi secondi prima di lasciare il vertice della pace. "Sul piano della sicurezza, i nostri carabinieri già da anni formano la polizia palestinese. E siamo impegnati anche nella missione UE a Rafah. Possiamo - spiega la premier Giorgia Meloni - implementare questa presenza, tra l'altro già prevista nel decreto missioni, fino ad arrivare a una partecipazione a una forza di stabilizzazione, che richiederebbe in questo caso, chiaramente anche un passaggio parlamentare sul quale spero che una volta tanto e sono certa che stavolta si potrebbe anche, diciamo, votare all'unanimità'". 🔗 Leggi su Agi.it
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Il piano “segreto” Renzi-Franceschini: il gatto e la volpe sfidano il Pd e sognano Silvia Salis come anti-Meloni
Meloni, con il piano carceri finalmente certezza della pena
MEDIO ORIENTE | Meloni: 'Giornata storica'. Von der Leyen: "L'Unione europea contribuirà al successo del piano a Gaza". Kallas annuncia che mercoledì riparte la missione Ue a Rafah #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Che merito ha questo governo nel piano di tregua, non di pace, raggiunto in Medio Oriente? Nessuno. In questi due anni l’unica cosa che ha fatto il governo Meloni è stata quella di finanziare il genocida Netanyahu. - X Vai su X
Meloni: Con attuazione piano pace più vicino riconoscimento Stato Palestina - (Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 'Chiaramente se viene attuato il piano certo che è più vicino' il riconoscimento della Palestina da ... Lo riporta notizie.tiscali.it
Meloni a Sisi, quadro pace si basi su soluzione due Stati - A margine della cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il presidente dell'Egitt ... Riporta msn.com