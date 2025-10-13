Meloni | Con il piano di pace è più vicino il riconoscimento della Palestina

Agi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - L'annuncio sulla possibile mossa dell'Italia arriva alla fine, pochi secondi prima di lasciare il vertice della pace. "Sul piano della  sicurezza, i nostri  carabinieri  già da anni formano la  polizia palestinese. E siamo impegnati anche nella missione  UE a Rafah. Possiamo - spiega la premier Giorgia Meloni - implementare questa presenza, tra l'altro già prevista nel decreto missioni, fino ad arrivare a una partecipazione a una  forza di stabilizzazione, che richiederebbe in questo caso, chiaramente anche un  passaggio parlamentare  sul quale spero che una volta tanto e sono certa che stavolta si potrebbe anche, diciamo, votare all'unanimità'". 🔗 Leggi su Agi.it

meloni con il piano di pace 232 pi249 vicino il riconoscimento della palestina

© Agi.it - Meloni: "Con il piano di pace è più vicino il riconoscimento della Palestina"

In questa notizia si parla di: meloni - piano

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Il piano “segreto” Renzi-Franceschini: il gatto e la volpe sfidano il Pd e sognano Silvia Salis come anti-Meloni

Meloni, con il piano carceri finalmente certezza della pena

meloni piano pace 232Meloni: Con attuazione piano pace più vicino riconoscimento Stato Palestina - (Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 'Chiaramente se viene attuato il piano certo che &#232; più vicino' il riconoscimento della Palestina da ... Lo riporta notizie.tiscali.it

meloni piano pace 232Meloni a Sisi, quadro pace si basi su soluzione due Stati - A margine della cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il presidente dell'Egitt ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Piano Pace 232