AGI - L'annuncio sulla possibile mossa dell'Italia arriva alla fine, pochi secondi prima di lasciare il vertice della pace. "Sul piano della sicurezza, i nostri carabinieri già da anni formano la polizia palestinese. E siamo impegnati anche nella missione UE a Rafah. Possiamo - spiega la premier Giorgia Meloni - implementare questa presenza, tra l'altro già prevista nel decreto missioni, fino ad arrivare a una partecipazione a una forza di stabilizzazione, che richiederebbe in questo caso, chiaramente anche un passaggio parlamentare sul quale spero che una volta tanto e sono certa che stavolta si potrebbe anche, diciamo, votare all'unanimità'". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Con il piano di pace è più vicino il riconoscimento della Palestina"