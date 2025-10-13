Meloni | Con attuazione piano pace più vicino riconoscimento Stato Palestina

(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 "Chiaramente se viene attuato il piano certo che è più vicino" il riconoscimento della Palestina da parte dell'Italia. Lo ha affermato la premier Meloni in Egitto. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

