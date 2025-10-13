Meloni | Bisogna essere pragmatici e lucidi appello a tutti

(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 Nel percorso di pace in Medio Oriente, “il rischio più grande è che non si sia pragmatici: bisogna essere pragmatici, evitare quel che può scaldare gli animi e rappresentare un alibi. Bisogna essere molto lucidi, è un appello che faccio a tutti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Sharm el-Sheikh. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Bisogna essere pragmatici e lucidi, appello a tutti

In questa notizia si parla di: meloni - bisogna

