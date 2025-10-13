Meloni arriva in Egitto per firma accordi pace Gaza

(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva a Sharm el-Sheikh in Egitto, per partecipare alla cerimonia della firma del Piano di pace per il Medio Oriente.

A sinistra non sanno più dove girarsi: l'accordo di pace in Medioriente arriva grazie a Donald Trump, e Giorgia Meloni sarà alla firma in Egitto per continuare a rimarcare il nostro protagonismo internazionale.

Giorgia Meloni è stata invitata in Egitto alla cerimonia per la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas