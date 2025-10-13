Meloni arriva in Egitto per firma accordi pace Gaza

(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva a Sharm el-Sheikh in Egitto, per partecipare alla cerimonia della firma del Piano di pace per il Medio Oriente. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

