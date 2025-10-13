Meloni | A Gaza l' Italia è pronta a fare la sua parte
"Oggi e' una giornata storica e sono fiera che l'Italia ci sia. Mi piace pensare sia anche un ringraziamento al lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, specie sul piano umanitario, con la popolazione di Gaza, ed anche politico con un supporto silenzioso a tutti gli sforzi che sono stati fatti verso la fine delle ostilità a Gaza". A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Sharm El-Sheikh commentando la firma dell'accordo di pace per Gaza. La presidente del Consiglio ha dunque ringraziato il presidente americano Donald Trump augurandosi che riesca a fare "anche in Ucraina" quello che ha fatto a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: meloni - gaza
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
MEDIO ORIENTE | Meloni: 'Giornata storica'. Von der Leyen: "L'Unione europea contribuirà al successo del piano a Gaza". Kallas annuncia che mercoledì riparte la missione Ue a Rafah #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Meloni valuta l’invio degli sminatori. Il nodo del voto alle Camere - X Vai su X
Summit su Gaza in Egitto, la soddisfazione di Meloni: "Giornata storica, fiera che l'Italia ci sia" - Il premier, unico leader donna presente ai lavori internazionali, a margine ha commentato: "L'Italia è pronta a fare la sua parte, è una grande occasione" ... Riporta ilgiornale.it
Meloni, 'l'Italia è pronta a fare la sua parte a Gaza' - L'accordo su Gaza "è un grande successo di Donald Trump, gliene auguriamo altri, a partire dall'Ucraina". Secondo msn.com