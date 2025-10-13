Meloni | A Gaza l' Italia è pronta a fare la sua parte

"Oggi e' una giornata storica e sono fiera che l'Italia ci sia. Mi piace pensare sia anche un ringraziamento al lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, specie sul piano umanitario, con la popolazione di Gaza, ed anche politico con un supporto silenzioso a tutti gli sforzi che sono stati fatti verso la fine delle ostilità a Gaza". A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Sharm El-Sheikh commentando la firma dell'accordo di pace per Gaza.    La presidente del Consiglio ha dunque ringraziato il presidente americano Donald Trump augurandosi che riesca a fare "anche in Ucraina" quello che ha fatto a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

