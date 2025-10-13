Melissa Barrera protagonista nel teaser della serie spy thriller The Copenhagen Test con Simu Liu

La star di Scream 5 con il protagonista di Shang-Chi nelle prime sequenze dello show televisivo creato da Thomas Brandon. Simu Liu e Melissa Barrera affrontano dinamiche pericolose nella nuova serie televisiva spy thriller The Copenaghen Test, della quale è stato distribuito il teaser trailer. Le due star, dopo le avventure rispettivamente nel Marvel Cinematic Universe come protagonista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e nel franchise Scream, tornano in scena in una nuova nuova produzione Peacock. Il teaser trailer di The Copenaghen Test Nella nuova serie Simu Liu interpreta Alexander Hale, analista dell'intelligence americana di prima generazione cinese, che un giorno scopre che il suo cervello è stato hackerato, permettendo a personaggi misteriosi di accedere ai suoi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Melissa Barrera protagonista nel teaser della serie spy thriller The Copenhagen Test con Simu Liu

