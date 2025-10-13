Ma era meglio Diego Maradona di Lionel Messi o il contrario? In live potentissima polemica che in poco tempo diventa virale. Situazione davvero complessa da gestire e che ci regala degli spunti di riflessione molto interessanti. Ma cosa è accaduto? (ANSA) TvPlay.it Si parla di Erling Haaland a TvPlay con Carlo Roscito che tira fuori l’argomento, il calciatore norvegese è di fatto l’attaccante più prolifico degli ultimi anni, ma può essere considerato il più forte di sempre? Non tutti sono d’accordo, la situazione è incerta e le polemiche non mancano, ma cosa le ha scatenate? Andrea Bruno Savelli tira fuori giocatori del passato e cita Marco Van Basten, pungolato anche dalla chat, per citare un calciatore più forte di Haaland nel passato. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Meglio Messi o Maradona?”, potentissima polemica diventa virale