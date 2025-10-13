Meglio Messi o Maradona? potentissima polemica diventa virale

Ma era meglio Diego Maradona di Lionel Messi o il contrario? In live potentissima polemica che in poco tempo diventa virale. Situazione davvero complessa da gestire e che ci regala degli spunti di riflessione molto interessanti. Ma cosa è accaduto? (ANSA) TvPlay.it Si parla di Erling Haaland a TvPlay con Carlo Roscito che tira fuori l’argomento, il calciatore norvegese è di fatto l’attaccante più prolifico degli ultimi anni, ma può essere considerato il più forte di sempre? Non tutti sono d’accordo, la situazione è incerta e le polemiche non mancano, ma cosa le ha scatenate? Andrea Bruno Savelli tira fuori giocatori del passato e cita Marco Van Basten, pungolato anche dalla chat, per citare un calciatore più forte di Haaland nel passato. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Márquez: «Meglio io o Rossi? E’ come paragonare Messi e Maradona, epoche diverse»

Mbappé: «Messi, una persona assolutamente normale. Mi ha aiutato a capire meglio il gioco. Ero convinto che sarebbe stato sempre al Barcellona e di non averlo mai come compagno»

Messi è il migliore di tutti i tempi, Pelé meglio di Maradona, Cristiano Ronaldo fuori dalla top 3: la top 10 dell'IFFHS - La risposta l'ha data l'IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, organismo legalmente riconosciuto e autorizzato dalla FIFA ... Si legge su calciomercato.com

Maradona non ha dubbi: «Io meglio di Messi» - " Anche la CNN si è rivolta a Diego Armando Maradona per chiedergli un parere sui due fuoriclasse di oggi. Segnala corrieredellosport.it

