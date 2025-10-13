Meglio fuori dai Mondiali che complici di criminali Da Milano a Venezia l’appello del calcio popolare alla vigilia di Italia-Israele

Martina è una calciatrice dell’ Ardita Giambellino, squadra di calcio popolare della periferia milanese. Martedì mattina, insieme alle sue compagne di squadra, raggiungerà Udine in vista di Italia-Israele. Non per andare allo stadio però. Ma per partecipare insieme a migliaia di persone alla manifestazione per la Palestina e contro il genocidio. “Meglio fuori dai Mondiali che complici di criminali” racconta la centrocampista al Fatto.it, citando uno degli striscioni che saranno portati in manifestazione. L’appuntamento è per le 17.30 in piazza della Repubblica per un corteo che arriverà fino a piazza Primo Maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

