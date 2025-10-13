Meghan Markle smentita nuovamente? La verità dietro l’invito alla sfilata di Balenciaga

Meghan Markle ha preso parte all’ultima settimana della moda parigina, dopo un periodo di lontananza dai red carpet, in cui si è dedicata, a tempo pieno, alla sua nuova azienda di prodotti per la casa As Ever. La Duchessa di Sussex, quindi, ha deciso di tornare sotto i riflettori e sulle pagine di tutti i giornali, dimostrando al mondo di essere una vera e propria protagonista dello show business internazionale. In molti hanno definito questo suo ritorno sulle scene come una vittoria e la prova evidente che l’allure della moglie di Harry d’Inghilterra non si sia spenta. Ma una recente intervista del direttore creativo di Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, ha messo qualche ombra sull’apparizione trionfale di Meghan Markle a Parigi, visto che l’esperto di moda ha spiegato nei dettagli com’è stata stabilita la sua partecipazione al defilé. 🔗 Leggi su Dilei.it

