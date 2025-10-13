Meghan Markle mostra rare foto della figlia Lilibet Diana | Vai e prenditi il mondo ragazza!
In occasione della Giornata Internazionale delle Bambine (11 ottobre), Meghan Markle ha scelto di celebrare la figlia Lilibet Diana, quattro anni, e con lei tutte le bambine del mondo. La Duchessa di Sussex ha pubblicato su Instagram un post dal tono semplice ma potentissimo: “A tutte le bambine: questo mondo è vostro. Fate tutto ciò che potete per proteggere i vostri diritti, usate la vostra voce, sostenetevi a vicenda. Noi faremo lo stesso per voi. È il vostro diritto e la nostra responsabilità. Vai e prenditi il mondo, ragazza!” Parole che uniscono affetto materno e impegno, in pieno stile Meghan Markle, da sempre attenta ai temi dell’uguaglianza e dell’autonomia femminile. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Meghan #Markle svela il futuro del suo show su Netflix (dopo il flop) - X Vai su X
Meghan Markle è apparsa al Fortune’s Most Powerful Women Summit dove ha rivelato che uscirà uno speciale sulle feste natalizie della sua serie Netflix “With Love, Meghan”. Per lei (ancora una volta) un total look white: la Duchessa l’aveva già scelto per il fr - facebook.com Vai su Facebook
Meghan Markle mostra rare foto della figlia Lilibet Diana: "Vai e prenditi il mondo, ragazza!” - Meghan Markle celebra la Giornata Internazionale delle Bambine con un messaggio di empowerment dedicato alla figlia Lilibet Diana. Segnala gravidanzaonline.it
Archie e Lilibet, i figli di Meghan e Harry sono cresciuti: le rare immagini condivise dalla mamma - È insolito che Meghan Markle, 43 anni, e il principe Harry, 40 anni, condividano sui social immagini dei loro due figli. Da corriereadriatico.it
Meghan Markle, le rare immagini di Lilibet mentre gioca con Serena Williams: «Le “zie” vengono a festeggiare» - «Tre giorni all'inzio della festa», ha scrtto Meghan Markle, 43 anni, mentre gioca con sua figlia Lilibet, 3 anni. Come scrive leggo.it