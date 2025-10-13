Meghan Markle mostra rare foto della figlia Lilibet Diana | Vai e prenditi il mondo ragazza!

In occasione della Giornata Internazionale delle Bambine (11 ottobre), Meghan Markle ha scelto di celebrare la figlia Lilibet Diana, quattro anni, e con lei tutte le bambine del mondo. La Duchessa di Sussex ha pubblicato su Instagram un post dal tono semplice ma potentissimo: “A tutte le bambine: questo mondo è vostro. Fate tutto ciò che potete per proteggere i vostri diritti, usate la vostra voce, sostenetevi a vicenda. Noi faremo lo stesso per voi. È il vostro diritto e la nostra responsabilità. Vai e prenditi il mondo, ragazza!” Parole che uniscono affetto materno e impegno, in pieno stile Meghan Markle, da sempre attenta ai temi dell’uguaglianza e dell’autonomia femminile. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

