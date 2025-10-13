Meeting dei due mari | anche i carabinieri presenti con la storica Alfa Romeo Giulia super radiomobile
GALLIPOLI – Anche l’Arma al 32esimo Meeting dei due mari, il raduno di vetture d’epoca organizzato dal Salento club auto storiche di Lecce e da Caroli hotels. La manifestazione, iniziata giovedì a Gallipoli e conclusasi nella giornata di ieri, ha visto la partecipazione di circa 50 veicoli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: meeting - mari
Meeting alla direzione delle antichità di Erbil con gli amici della missione francese a Qasr Shemamoq, Maria Grazia Masetti-Rouault, Olivier Rouault e Ilaria Calini. Meeting at the General Directorate of Antiquities of Erbil with friends from the french mission at Vai su Facebook
Meeting dei due mari: anche i carabinieri presenti con la storica Alfa Romeo Giulia super radiomobile - La manifestazione, iniziata giovedì a Gallipoli e conclusasi nella giornata di ieri, ha visto la partecipazione di circa 50 veicoli provenienti da tutta Italia ... Come scrive lecceprima.it