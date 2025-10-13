Meeting dei due mari | anche i carabinieri presenti con la storica Alfa Romeo Giulia super radiomobile

Lecceprima.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI – Anche l’Arma al 32esimo Meeting dei due mari, il raduno di vetture d’epoca organizzato dal Salento club auto storiche di Lecce e da Caroli hotels. La manifestazione, iniziata giovedì a Gallipoli e conclusasi nella giornata di ieri, ha visto la partecipazione di circa 50 veicoli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

