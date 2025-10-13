Medicina d’élite a Udine | i docenti di Harvard svelano i segreti della pediatria moderna

L’università di Udine si prepara ad accogliere due protagonisti internazionali della medicina pediatrica. Lisa e Peter Nigrovic, docenti della Harvard Medical School di Boston, saranno in città il 13 e 15 ottobre per un ciclo di quattro lezioni magistrali dedicate ai temi della reumatologia e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

