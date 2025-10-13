Mediazione e Arbitrato | il ruolo dell’Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

Negli ultimi anni, la mediazione e l’arbitrato si sono affermati come strumenti fondamentali per la risoluzione delle controversie in Italia. Tra gli enti più rilevanti in questo ambito, spicca l’Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato (INMEDIAR), un organismo specializzato che opera su tutto il territorio nazionale per favorire la risoluzione alternativa delle dispute, contribuendo così ad alleggerire il carico del sistema giudiziario italiano. Cos’è l’Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato. L’INMEDIAR è un organismo di mediazione iscritto al n° 223 del Registro del Ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Mediazione e Arbitrato: il ruolo dell’Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

