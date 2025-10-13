Mediaset non ha imparato nulla dalla Ruota

Max Giusti è già all’opera con le registrazioni di Caduta Libera. Ad ottobre. Circa tre mesi prima della messa in onda, prevista per l’inizio del 2026. Il successo de La Ruota della Fortuna, dunque, sembra non aver insegnato nulla a Mediaset che continua a fare magazzino con enorme anticipo. Un’abitudine che conferisce, di sicuro, tranquillità ma che coinvolge meno, molto meno, il pubblico. Un esempio lo hanno fornito proprio le puntate (vecchie ma inedite) di Avanti un Altro trasmesse all’inizio di questa stagione. Il pubblico non sa più se guarda episodi inediti o già datati, puntate in prima visione o repliche perché mancano i riferimenti temporali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Mediaset non ha imparato nulla dalla Ruota

