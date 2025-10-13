McTominay è tornato il talismano della Scozia ma il Guardian critica | Ancora ben al di sotto del suo meglio

Ieri la Scozia ha vinto 2-1 contro la Bielorussia nelle partite di qualificazione al Mondiale 2026. Uno dei due gol è stato segnato da Scott McTominay, che finalmente si è sbloccato dopo un inizio di stagione difficile col Napoli. McTominay in gol nel match tra Scozia e Bielorussia. Il Daily Record, nelle pagelle del match, ha dato voto 7 a McTominay: La stella del Napoli è stata un talismano. Ha avuto una partenza lenta, ma nel secondo tempo si è sbloccato. Un grande giocatore che si presenta con una grande prestazione. Il Guardian, nel commento alla partita, ha scritto sulla sua prestazione: E’ stato ben al di sotto del suo meglio in Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

