McTominay e Hojlund brillano in nazionale il Napoli sorride | i due trascinano Scozia e Danimarca protagonisti con goal e prestazioni super

2025-10-12 20:21:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: I due azzurri decisivi nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: McTominay segna e guida la Scozia al successo, Hojlund trascina la Danimarca contro la Grecia. La pausa nazionali concede una tregua e un po’ di riposo – dopo il tour de force tra Serie A e Champions League – ma il Napoli di Antonio Conte può sorridere. Due dei calciatori azzurri più in forma, Scott McTominay e Rasmus Hojlund, hanno confermato di attraverso un momento d’oro anche con le rispettive nazionali, nelle qualificazioni UEFA ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

