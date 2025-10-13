McKennie Juventus futuro sempre più incerto per l’americano | contratto in scadenza il prossimo giugno cosa filtra ora sulla sua posizione

Juventusnews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

McKennie Juventus, la Gazzetta analizza la situazione del texano: dopo il no all’Aston Villa, i dialoghi per il prolungamento sono in stallo totale. Da esubero a uomo chiave, ma con un futuro ancora tutto da scrivere. La parabola di  Weston McKennie  alla  Juventus  è un’altalena di emozioni e di colpi di scena. Dopo un’estate trascorsa con la valigia in mano e un trasferimento saltato all’ultimo, il centrocampista americano si è ripreso un ruolo da protagonista, ma il suo destino a lungo termine resta un rebus. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, il nodo legato al suo contratto è tornato al pettine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mckennie juventus futuro sempre pi249 incerto per l8217americano contratto in scadenza il prossimo giugno cosa filtra ora sulla sua posizione

© Juventusnews24.com - McKennie Juventus, futuro sempre più incerto per l’americano: contratto in scadenza il prossimo giugno, cosa filtra ora sulla sua posizione

In questa notizia si parla di: mckennie - juventus

Calciomercato Juventus, Comolli punta Molina: Mckennie possibile contropartita

Juventus, maxi scambio con la Roma: McKennie la chiave

McKennie per Cristante, la Juventus pensa allo scambio: la Roma riflette

mckennie juventus futuro pi249Juve, McKennie in scadenza di contratto: futuro incerto per l'americano - Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA, potrebbe essere all'ultimo "giro di giostra" con la maglia della Juventus. Si legge su tuttojuve.com

mckennie juventus futuro pi249Weston McKennie: prova di duttilità con gli USA, ipotesi MLS e futuro incerto alla Juventus - Weston McKennie: prova di duttilità con gli USA, ipotesi MLS e futuro incerto alla Juventus ne parla La Stampa. Secondo tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Mckennie Juventus Futuro Pi249