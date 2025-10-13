McKennie Juventus, la Gazzetta analizza la situazione del texano: dopo il no all’Aston Villa, i dialoghi per il prolungamento sono in stallo totale. Da esubero a uomo chiave, ma con un futuro ancora tutto da scrivere. La parabola di Weston McKennie alla Juventus è un’altalena di emozioni e di colpi di scena. Dopo un’estate trascorsa con la valigia in mano e un trasferimento saltato all’ultimo, il centrocampista americano si è ripreso un ruolo da protagonista, ma il suo destino a lungo termine resta un rebus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nodo legato al suo contratto è tornato al pettine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie Juventus, futuro sempre più incerto per l’americano: contratto in scadenza il prossimo giugno, cosa filtra ora sulla sua posizione