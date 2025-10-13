Mbappé non accetta il confronto con CR7 | A Madrid è il numero uno la gente continua a sognare parlando di lui Le sue parole sull’ex Juve

Juventusnews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mbappé vola con il Real Madrid ma resta umile: elogia Cristiano Ronaldo ma è pronto a scrivere la sua storia personale. Le sue dichiarazioni. Un impatto devastante, un rendimento da fuoriclasse assoluto che sta già facendo sognare i tifosi. L’avventura di  Kylian Mbappé  con la maglia del  Real Madrid  è iniziata sotto i migliori auspici. Eppure, nonostante numeri da capogiro, l’attaccante francese mantiene i piedi per terra, specialmente quando viene messo a confronto con la leggenda che più di tutte ha segnato la storia recente del club. In una lunga intervista a  Movistar+, ha parlato proprio del suo rapporto con l’eredità dell’ex bianconero   Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mbapp233 non accetta il confronto con cr7 a madrid 232 il numero uno la gente continua a sognare parlando di lui le sue parole sull8217ex juve

© Juventusnews24.com - Mbappé non accetta il confronto con CR7: «A Madrid è il numero uno, la gente continua a sognare parlando di lui». Le sue parole sull’ex Juve

Cerca Video su questo argomento: Mbapp233 Accetta Confronto Cr7