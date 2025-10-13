Mbappé | Messi una persona assolutamente normale

Gbt-magazine.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi ha aiutato a capire meglio il gioco. Ero convinto che sarebbe stato sempre al Barcellona e di non averlo mai come compagno”. In una rivelatrice intervista esclusiva rilasciata a Movistar in Spagna, Kylian Mbappé ha aperto il suo cuore sul rapporto con Lionel Messi, specialmente in occasione dell’arrivo della leggenda argentina al Paris Saint-Germain.. Nonostante le speculazioni e le “etichette” che spesso accompagnano le grandi personalità del calcio, l’attaccante francese ha espresso solo parole positive nei confronti della Pulga, anzi, ha colto l’occasione per rendergli un bellissimo omaggio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

mbapp233 messi una persona assolutamente normale

© Gbt-magazine.com - Mbappé: “Messi, una persona assolutamente normale”.

In questa notizia si parla di: mbapp - messi

mbapp233 messi persona assolutamenteMbappé: «Messi, una persona assolutamente normale. Mi ha aiutato a capire meglio il gioco. Ero convinto che sarebbe stato sempre al Barcellona e di non averlo mai come compagno» - In una rivelatrice intervista esclusiva rilasciata a Movistar in Spagna, Kylian Mbappé ha aperto il suo cuore sul rapporto con Lionel Messi, specialmente in occasione dell’arrivo della leggenda argent ... calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mbapp233 Messi Persona Assolutamente