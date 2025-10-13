Mayor of Kingstown 4 | il trailer della nuova stagione con Jeremy Renner
Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale della quarta stagione di Mayor of Kingstown, la serie creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon con protagonista Jeremy Renner. I nuovi episodi arriveranno prossimamente in streaming, promettendo di riportare lo spettatore nel cuore corrotto della città di Kingstown, dove il potere è sempre in bilico tra le mura del carcere e quelle del municipio. Nuove forze si contendono il potere a Kingstown. Nel trailer, la città di Kingstown è di nuovo sull’orlo del caos. Dopo il vuoto lasciato dai russi, nuove forze convergono per colmare il vuoto di potere, costringendo Mike McLusky (Jeremy Renner) a lottare per proteggere se stesso e il fragile equilibrio che ha costruito. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: mayor - kingstown
Uscita della stagione 4 di mayor of kingstown confermata da paramount
Mayor of kingstown: il thriller di taylor sheridan acclamato da stephen king
Data di uscita della stagione 4 di mayor of kingstown confermata
Jeremy Renner torna in Mayor of Kingstown 4: il caos è totale | Trailer - X Vai su X
Tensione alle stelle tra i personaggi di Jeremy Renner e Edie Falco nel trailer ufficiale della stagione 4 di #MayorOfKingstown, in arrivo questo mese su Paramount+. Ve lo mostriamo al link: - facebook.com Vai su Facebook
Mayor of Kingstown: Jeremy Renner sfida Edie Falco nell'intenso trailer ufficiale della stagione 4 - Il trailer ufficiale della stagione 4 di Mayor of Kingstown, in arrivo su Paramount+ il 26 ottobre, mostra lo scontro tra il Mike McLusky di Jeremy Renner e l'irreprensibile nuova direttrice di Anchor ... Come scrive comingsoon.it
Mayor of Kingstown season 4 trailer teases Mike's 'darkest' chapter yet as Sopranos legend joins cast - Mayor of Kingstown will return for a fourth season on Paramount+ and a new trailer has teased the arrival of some familiar faces in the upcoming episodes ... Riporta msn.com