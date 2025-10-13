Mayor of Kingstown 4 | il trailer della nuova stagione con Jeremy Renner

Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale della quarta stagione di Mayor of Kingstown, la serie creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon con protagonista Jeremy Renner. I nuovi episodi arriveranno prossimamente in streaming, promettendo di riportare lo spettatore nel cuore corrotto della città di Kingstown, dove il potere è sempre in bilico tra le mura del carcere e quelle del municipio. Nuove forze si contendono il potere a Kingstown. Nel trailer, la città di Kingstown è di nuovo sull’orlo del caos. Dopo il vuoto lasciato dai russi, nuove forze convergono per colmare il vuoto di potere, costringendo Mike McLusky (Jeremy Renner) a lottare per proteggere se stesso e il fragile equilibrio che ha costruito. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

