Mayfield fa volare Tampa Mahomes rialza Kansas City Baltimore sempre più in crisi

13 ott 2025

Il quarterback guida alla vittoria i Bucs contro San Francisco. Sorridono le due squadre di Los Angeles, i Giants superano Philadelphia al Tottenham Stadium.?Si chiude con il Monday night: in campo Atlanta-Buffalo e Washington-Chicago. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

