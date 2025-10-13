Maxi-vasche progetto avanti tutta Stop al rischio esondazione del torrente
Dopo l’incontro pubblico di presentazione del progetto, nonostante le proteste dei proprietari dei terreni agricoli interessati dall’opera, prosegue l’iter per la realizzazione delle due vasche di laminazione del torrente Bozzente a Rho. Obiettivo: evitare esondazioni del Bozzente in caso di piogge intense e tutelare la frazione di Biringhello e il centro città. Nei giorni scorsi Regione Lombardia e Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) hanno avviato la Valutazione di impatto ambientale del progetto. Chiunque abbia interesse inviare le proprie osservazioni al progetto entro e non oltre il 29 ottobre 2025 secondo le modalità precisate nel sito della Regione dove è depositata una sintesi del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: vasche - progetto
Parabiago, finalmente si chiude l’odissea del progetto vasche: ancora un mese di lavoro
"Vasche di laminazione, un progetto molto atteso"
Al via il progetto per realizzare le vasche di laminazione del torrente Bozzente - facebook.com Vai su Facebook
Prende il via il progetto per le vasche di laminazione del torrente Bozzente a Rho - X Vai su X
Maxi-vasche, progetto avanti tutta. Stop al rischio esondazione del torrente - Dopo l’incontro pubblico di presentazione del progetto, nonostante le proteste dei proprietari dei terreni agricoli interessati dall’opera, prosegue l’iter per la realizzazione delle due vasche di lam ... Si legge su msn.com
"Vasche di laminazione, un progetto molto atteso" - Dopo le polemiche delle scorse settimane in merito al posizionamento delle vasche di laminazione che dovranno sorgere nella frazione di San Pietro ai Prati a ridosso delle case in ambo i lati del ... Segnala ilrestodelcarlino.it