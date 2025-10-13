Dopo l’incontro pubblico di presentazione del progetto, nonostante le proteste dei proprietari dei terreni agricoli interessati dall’opera, prosegue l’iter per la realizzazione delle due vasche di laminazione del torrente Bozzente a Rho. Obiettivo: evitare esondazioni del Bozzente in caso di piogge intense e tutelare la frazione di Biringhello e il centro città. Nei giorni scorsi Regione Lombardia e Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) hanno avviato la Valutazione di impatto ambientale del progetto. Chiunque abbia interesse inviare le proprie osservazioni al progetto entro e non oltre il 29 ottobre 2025 secondo le modalità precisate nel sito della Regione dove è depositata una sintesi del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi-vasche, progetto avanti tutta. Stop al rischio esondazione del torrente