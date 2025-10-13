Maxi sequestro di droga a Roma | 200 chili di cocaina e un arresto
Blitz dei Carabinieri nella capitale. Un importante colpo è stato messo a segno dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che hanno sequestrato circa 200 chili di cocaina nel corso di un'operazione nella capitale. La droga, che avrebbe potuto fruttare oltre 16 milioni di euro alle casse della criminalità organizzata romana, era nella disponibilità di un giovane di 23 anni di origine albanese, ora arrestato. La scoperta del deposito. La perquisizione dei militari ha portato alla luce 191 panetti di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato e sufficienti a ricavare circa 8.
In questa notizia si parla di: sequestro - droga
