13 ott 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz dei Carabinieri nella capitale. Un importante colpo è stato messo a segno dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che hanno sequestrato circa 200 chili di cocaina nel corso di un'operazione nella capitale. La droga, che avrebbe potuto fruttare oltre 16 milioni di euro alle casse della criminalità organizzata romana, era nella disponibilità di un giovane di 23 anni di origine albanese, ora arrestato. La scoperta del deposito. La perquisizione dei militari ha portato alla luce 191 panetti di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato e sufficienti a ricavare circa 8.

© Dayitalianews.com - Maxi sequestro di droga a Roma: 200 chili di cocaina e un arresto

maxi sequestro droga romaMaxi sequestro di cocaina a Roma: 200 chili per 16 milioni di euro, arrestato un 23enne - Un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma ha portato al sequestro di 200 chili di cocaina, destinati al mercato della capitale. Segnala msn.com

Maxi sequestro di droga a Roma, albanese bloccato con 200 chili di cocaina - I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un albanese trovato in possesso di 200 kg di cocaina suddivis ... Riporta mondopalermo.it

