Maxi sequestro di cocaina a Roma 200 chili in casa di un 23enne | valore da 16 milioni di euro indagini in corso
In un appartamento di Roma i carabinieri hanno trovato 200 chili di cocaina, una Beretta 92 e 30mila euro in contanti. Gli stupefacenti sequestrati avrebbero generato 16 milioni di euro una volta sul mercato. Arrestato un 23enne che, secondo gli investigatori, gestiva la base logistica dello spaccio per conto di un’organizzazione criminale. Aveva anche un’auto con doppio fondo segreto. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
