Maxi incendio a Campoleone l’appello ai cittadini | Tenete chiuse le finestre

Latinatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 12 ottobre, in via Campoleone tra i comuni di Aprilia e Lanuvio; le fiamme sono state segnalate a ridosso dello stabilimento Aviogei e sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

