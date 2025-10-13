Maxi avviso Asmel per 5mila Comuni

IL PORTALE GOVERNATIVO InPA riporta la pubblicazione del quarto Maxi Avviso Asmel a cui è possibile candidarsi fino al 15 ottobre entro le 12 accedendo al sito www.asmelab.it. L’avviso è finalizzato a creare e aggiornare le liste di 37 profili professionali per le assunzioni di laureati, diplomati e operai specializzati nei 4.678 Comuni soci Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Elenco Idonei è una procedura introdotta nel 2021 dal DL Reclutamento, subito messa in pratica dagli Enti Asmel che hanno già realizzato 1.000 assunzioni e ulteriori 500 sono in corso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net