Maxi avviso Asmel per 5mila Comuni
IL PORTALE GOVERNATIVO InPA riporta la pubblicazione del quarto Maxi Avviso Asmel a cui è possibile candidarsi fino al 15 ottobre entro le 12 accedendo al sito www.asmelab.it. L’avviso è finalizzato a creare e aggiornare le liste di 37 profili professionali per le assunzioni di laureati, diplomati e operai specializzati nei 4.678 Comuni soci Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Elenco Idonei è una procedura introdotta nel 2021 dal DL Reclutamento, subito messa in pratica dagli Enti Asmel che hanno già realizzato 1.000 assunzioni e ulteriori 500 sono in corso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: avviso - asmel
Assunzioni nei comuni: pubblicato su INPA il maxi – avviso Asmel 2025
Maxi-Avviso ASMEL 2025: formazione di 37 elenchi per assunzioni rapide negli Enti Locali
Maxi Avviso Asmel 2025, Aperte le candidature nei comuni campani
ASMEL. . MAXI AVVISO ASMEL 2025 | Candidature prorogate al 15 ottobre ore 12 Con Determina del RUP n. 515 R.G. del 30 settembre 2025 il termine per l’invio delle candidature è prorogato al 15 ottobre 2025 alle ore 12:00. Le candidature devono es - facebook.com Vai su Facebook
Nuove assunzioni con il Maxi Avviso Asmel: ultimi giorni per 37 posizioni https://ift.tt/EC2PlnH https://ift.tt/5pakf8L - X Vai su X
Maxi avviso Asmel 2025, boom di candidature: è possibile candidarsi fino al 15 ottobre - Mancano pochi giorni alla chiusura del quarto Maxi Avviso Asmel per la selezione unica di 37 Elenchi di Idonei ... Lo riporta marsicalive.it
Asmel, candidature da tutta Europa: oltre la metà dei candidati vive in Inghilterra e Germania - ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali – è una rete nazionale che riunisce oltre 4. Secondo sassarinotizie.com