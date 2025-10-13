Max Giusti e il ritorno in tv dopo l’addio alla Rai appuntamento per stasera | dove lo rivedremo

News tv. Max Giusti torna in tv dopo l’addio alla Rai, appuntamento per stasera: dove lo rivedremo – Dopo un lungo tour nei teatri italiani e il tutto esaurito registrato in molte città, Max Giusti approda sul piccolo schermo con uno spettacolo che promette di mescolare risate, ironia e pensieri profondi. L’artista romano, che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi tra tv, teatro e imitazioni cult, è pronto a raccontarsi in una veste più intima e diretta, con uno show che celebra la leggerezza intelligente e la voglia di dire le cose come stanno, senza paura del politicamente corretto. Max Giusti torna in tv dopo l’addio alla Rai, appuntamento per stasera: dove lo rivedremo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

max giusti ritorno tvBollicine con Max Giusti stasera su Tv8: anticipazioni - Stasera, lunedì 13 ottobre 2025, alle 21:15, va in onda su TV8 (in simulcast con Sky Uno e in streaming su NOW) la prima visione assoluta di Bollicine, il one man show di Max Giusti. Da msn.com

max giusti ritorno tvMax Giusti sostituisce Gerry Scotti, ma prima stappa le ‘Bollicine’: lo show d’addio a Tv8 - Max Giusti tra Bollicine e Caduta Libera, il doppio salto del conduttore tra TV8 e Canale 5 Dalla comicità del palco al preserale di Canale 5. Lo riporta libero.it

