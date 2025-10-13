Max Giusti e il ritorno in tv dopo l’addio alla Rai appuntamento per stasera | dove lo rivedremo

News tv. Max Giusti torna in tv dopo l’addio alla Rai, appuntamento per stasera: dove lo rivedremo – Dopo un lungo tour nei teatri italiani e il tutto esaurito registrato in molte città, Max Giusti approda sul piccolo schermo con uno spettacolo che promette di mescolare risate, ironia e pensieri profondi. L’artista romano, che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi tra tv, teatro e imitazioni cult, è pronto a raccontarsi in una veste più intima e diretta, con uno show che celebra la leggerezza intelligente e la voglia di dire le cose come stanno, senza paura del politicamente corretto. Max Giusti torna in tv dopo l’addio alla Rai, appuntamento per stasera: dove lo rivedremo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

