Maurizio Del Rosso inaugura domenica la campagna elettorale
Dopo il successo dell’incontro del giugno scorso a Palazzo Trappa, che aveva già riunito tanti cittadini intorno a un’idea di rinnovamento concreto, Maurizio Del Rosso inaugura ufficialmente la campagna elettorale per il Consiglio regionale della Campania, con la Lega - Cirielli Presidente. 🔗 Leggi su Casertanews.it
