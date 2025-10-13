Maurizio Del Rosso inaugura domenica la campagna elettorale

Casertanews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo dell’incontro del giugno scorso a Palazzo Trappa, che aveva già riunito tanti cittadini intorno a un’idea di rinnovamento concreto, Maurizio Del Rosso inaugura ufficialmente la campagna elettorale per il Consiglio regionale della Campania, con la Lega - Cirielli Presidente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

