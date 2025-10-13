Mattinata al Lunapark per 50 ragazzi con disabilità | Importate costruire una città sempre più inclusiva

Cesenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’esperienza di valore sociale e umano rinnovata quest’anno dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno. Il Luna Park allestito all’Ippodromo ha aperto le porte in via esclusiva a oltre cinquanta ragazzi con disabilità, regalando loro una mattinata di divertimento.Promotori. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

