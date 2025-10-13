Mattinata al Lunapark per 50 ragazzi con disabilità | Importate costruire una città sempre più inclusiva
Un’esperienza di valore sociale e umano rinnovata quest’anno dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno. Il Luna Park allestito all’Ippodromo ha aperto le porte in via esclusiva a oltre cinquanta ragazzi con disabilità, regalando loro una mattinata di divertimento.Promotori. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
LUNA PARK: UNA MATTINATA DAVVERO SPECIALE PER I RAGAZZI DI "ARCOBALENO" E "IL CORTILE" Una gran bella mattinata nel segno dell'inclusione quella che i bambini e ragazzi con deficit hanno vissuto al Luna Park. I “nostri” giostrai hanno i - facebook.com Vai su Facebook