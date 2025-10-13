Matteo Bocelli no comment sulle nozze di Jeff Bezos | Non ho il permesso di parlare Ho firmato un contratto

Il matrimonio sfarzoso di Jeff Bezos e Lauren Sanchez che per tre giorni ha blindato Venezia lo scorso giugno ha fatto parlare moltissimo. Tanto si è raccontato e immaginato sui dettagli, sull'organizzazione imponente, sui personaggi dello show biz internazionale che vi hanno preso parte, anche. 🔗 Leggi su Today.it

Un altro Bocelli re del Teatro del Silenzio, la ribalta è tutta per Matteo

Teatro del Silenzio, la notte di Matteo Bocelli. Il padre Andrea scherza: “Questo palco te lo presto”. A sorpresa Grignani

Il Teatro del Silenzio. Bocelli e Domingo incantano sotto le stelle. E stasera tocca a Matteo

Matteo Bocelli: «Pasta e birra con Johnny Depp, JLo seduta sul mio pianoforte. A scuola mi davano del viziato. Laura Pausini? Ci sono rimasto male» - «Da piccolo avevo una cotta per la Jolie, papà organizzò un incontro a ... Scrive msn.com

