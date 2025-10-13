Matteo Bocelli | Mio padre? Lo stimo per la calma con cui affronta tutto

Le parole del figlio del cantante. «Invidia è una brutta parola» premette subito Matteo Bocelli, 28 anni, figlio del celebre tenore. «Posso dirle un motivo per cui stimo il mio babbo: la capacità di affrontare con calma situazioni difficili, scrollandosi di dosso i cattivi pensieri». Del padre artista, dice invece di ammirare «la resistenza vocale. Sono quarant’anni che tiene botta: sere fa era al Metropolitan di New York, a 67 anni non è da tutti». Matteo, che oggi è in tour in Europa prima di approdare negli Stati Uniti e poi in Sudamerica e Australia, sorride quando ricorda l’infanzia: «Da ragazzino mi vergognavo a cantare davanti a lui». 🔗 Leggi su 361magazine.com

