Matteo Bocelli | Mio padre? Lo stimo per la calma con cui affronta tutto
Le parole del figlio del cantante. «Invidia è una brutta parola» premette subito Matteo Bocelli, 28 anni, figlio del celebre tenore. «Posso dirle un motivo per cui stimo il mio babbo: la capacità di affrontare con calma situazioni difficili, scrollandosi di dosso i cattivi pensieri». Del padre artista, dice invece di ammirare «la resistenza vocale. Sono quarant’anni che tiene botta: sere fa era al Metropolitan di New York, a 67 anni non è da tutti». Matteo, che oggi è in tour in Europa prima di approdare negli Stati Uniti e poi in Sudamerica e Australia, sorride quando ricorda l’infanzia: «Da ragazzino mi vergognavo a cantare davanti a lui». 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: matteo - bocelli
Un altro Bocelli re del Teatro del Silenzio, la ribalta è tutta per Matteo
Teatro del Silenzio, la notte di Matteo Bocelli. Il padre Andrea scherza: “Questo palco te lo presto”. A sorpresa Grignani
Il Teatro del Silenzio. Bocelli e Domingo incantano sotto le stelle. E stasera tocca a Matteo
Matteo Bocelli: “A scuola mi davano del privilegiato. Del matrimonio di Bezos non posso dire nulla. Laura Pausini? Ci sono rimasto male” - X Vai su X
ANDREA BOCELLI e MATTEO BOCELLI in vendita ora su Vivaticket.com! MATTEO BOCELLI 21 luglio 2026 Teatro del Silenzio (Lajatico) ANDREA BOCELLI 23 luglio 2026 Teatro del Silenzio (Lajatico) #Vivaticket #Concerti #AndreaBocelli # - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Bocelli: “A scuola mi davano del privilegiato. Del matrimonio di Bezos non posso dire nulla. Laura Pausini? Ci sono rimasto male” - Il figlio di Andrea: "A papà invidio la resistenza vocale, sono 40 anni che tiene botta. Si legge su msn.com
Matteo Bocelli: “La lite Pausini-Grignani? Una cosa nata tra loro. Ci sono rimasto male. Forse si poteva risolvere diversamente, cantandola tutti e tre insieme” - Il figlio di Andrea Bocelli commenta le tensioni tra i due artisti sulla canzone "La mia storia tra le dita" e racconta l'incontro con J- Segnala ilfattoquotidiano.it