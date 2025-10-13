Matteo Bocelli | La lite Pausini-Grignani? Una cosa nata tra loro Ci sono rimasto male Forse si poteva risolvere diversamente cantandola tutti e tre insieme
Matteo Bocelli, in una intervista a Il Corriere della Sera, ha commentato le tensioni e la battaglia legale tra Laura Pausini e Gianluca Grignani in merito all’incisione de “La mia storia tra le dita”. Singolo scelto anche da Matteo Bocelli per inciderla in lingua spagnola, “Mi Historia”. “Mah, è una cosa nata tra loro, non so se c’era un trascorso. Ci sono rimasto male, forse si poteva risolvere diversamente. Invece di fare la guerra magari la si poteva cantare tutti e tre insieme”, ha commentato il cantante. Poi ha spiegato come è nata la collaborazione con il cantautore: “ Dopo aver registrato il brano ho contattato Gianluca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
