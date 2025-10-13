Matteo Bocelli i commenti perfidi a scuola sul papà La lezione alla sorella in lacrime | Certe cose ti rendono umile
«Ecco un altro tenore!», esclamò la nonna Edi al suo primo vagito. E non ci è andata lontana: effettivamente Matteo Bocelli, 28 anni, secondogenito del celeberrimo Andrea, si è già esibito davanti a due papi e a vip di mezzo mondo ed è ora impegnato in un tour mondiale. In un’intervista a Giovanna Cavalli per il Corriere della Sera, il 28enne figlio d’arte ha raccontato la sua infanzia, vissuta «in una realtà che non è quella della stragrande maggioranza delle persone», ma non per questo sempre felice. Dalle accuse di essere «privilegiati» e «viziati» ai commenti più dolorosi, quelli «sulla cecità del babbo», Bocelli ha ricordato che, a prescindere da chi sei, « quando sei bambino certe cose ti toccano, ci resti male». 🔗 Leggi su Open.online
Matteo Bocelli, i commenti perfidi a scuola sul papà. La lezione alla sorella in lacrime: «Certe cose ti rendono umile» - Secondo figlio del «cantante italiano più famoso nel mondo», fratello minore di Amos e maggiore di Virginia, ha deciso di seguire le orme del padre. open.online scrive
Matteo Bocelli e le 13 note di fila a scuola: “La prof era buona, me ne approfittavo. Punizione? Senza pc per un mese” - Il cantante Matteo Bocelli, figlio 28enne del celeberrimo Andrea, ha rilasciato una intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato dei suoi anni a scuola. Lo riporta tecnicadellascuola.it