Matteo Bocelli i commenti perfidi a scuola sul papà La lezione alla sorella in lacrime | Certe cose ti rendono umile

«Ecco un altro tenore!», esclamò la nonna Edi al suo primo vagito. E non ci è andata lontana: effettivamente Matteo Bocelli, 28 anni, secondogenito del celeberrimo Andrea, si è già esibito davanti a due papi e a vip di mezzo mondo ed è ora impegnato in un tour mondiale. In un’intervista a Giovanna Cavalli per il Corriere della Sera, il 28enne figlio d’arte ha raccontato la sua infanzia, vissuta «in una realtà che non è quella della stragrande maggioranza delle persone», ma non per questo sempre felice. Dalle accuse di essere «privilegiati» e «viziati» ai commenti più dolorosi, quelli «sulla cecità del babbo», Bocelli ha ricordato che, a prescindere da chi sei, « quando sei bambino certe cose ti toccano, ci resti male». 🔗 Leggi su Open.online