Matteo Berrettini e Vanessa Bellini nuovo amore? La foto insieme sui social
I social impazzano per Matteo Berrettini e Vanessa Bellini. Il web e diverse testate giornalistiche parlano di flirt e addirittura fidanzamento per il tennista e la ballerina, già paparazzati nei mesi scorsi. L’artista 22enne ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae assieme all’atleta romano. “Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. “Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!”, ha scritto Bellini a corredo del post. Pare che i due si siano conosciuti a un concerto di Marracash. La ballerina, infatti, faceva parte del corpo di ballo che ha accompagnato il tour negli stadi del rapper e in quell’occasione avrebbe incontrato il tennista 29enne con cui sarebbe nata una frequentazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: matteo - berrettini
“Matteo Berrettini con una ragazza, al ristorante la imboccava”: sarebbe Vanessa Bellini, ex di Amici
“Con la ballerina di Amici”. Matteo Berrettini, il gossip dell’estate: avvistati a Portofino
Matteo Berrettini sorpreso con una nuova fiamma a Portofino: è l’ex volto di Amici
Matteo Berrettini torna in scena a Stoccolma, sperando di avere le sensazioni migliori a livello indoor. Il possibile percorso del tennista romano in Svezia - facebook.com Vai su Facebook
Stop al primo turno di Shanghai per Matteo Berrettini, fermato da Mannarino per 7-5, 7-6. - X Vai su X
Matteo Berrettini ritrova l'amore con Vanessa Bellini: selfie in ascensore. «Ognuno ha un posto speciale nel mio cuore» - Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, la storia è ufficiale. Da ilgazzettino.it
Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, ora c’è la conferma: ecco la foto - Dopo i rumors ecco anche la conferma con tanto di scatto social. donnaglamour.it scrive