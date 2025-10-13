Matteo Berrettini e Vanessa Bellini nuovo amore? La foto insieme sui social

I social impazzano per Matteo Berrettini e Vanessa Bellini. Il web e diverse testate giornalistiche parlano di flirt e addirittura fidanzamento per il tennista e la ballerina, già paparazzati nei mesi scorsi. L’artista 22enne ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae assieme all’atleta romano. “Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. “Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!”, ha scritto Bellini a corredo del post. Pare che i due si siano conosciuti a un concerto di Marracash. La ballerina, infatti, faceva parte del corpo di ballo che ha accompagnato il tour negli stadi del rapper e in quell’occasione avrebbe incontrato il tennista 29enne con cui sarebbe nata una frequentazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

