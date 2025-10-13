Matteo Berrettini e l’ex ballerina di Amici Vanessa Bellini ufficializzano la loro storia

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini sono usciti ufficialmente allo scoperto. Hanno deciso di condividere con i fan la loro prima foto insieme. Si tratta di un selfie in ascensore, pubblicato da lei sul proprio profilo Instagram. Qualche settimana fa sempre sul profilo social di Vanessa era comparso qualche indizio della relazione: una foto in cui si intravedeva una figura di spalle su una spiaggia al tramonto, riconoscibile dai tatuaggi. I “sospetti” quindi già c’erano. La storia tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, secondo quanto avrebbe raccontato Jessica Bellini, sorella maggiore della ballerina, sarebbe nata lo scorso giugno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Matteo Berrettini e l’ex ballerina di Amici Vanessa Bellini ufficializzano la loro storia

