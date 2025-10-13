Matrix | Laurence Fishburne rivela se tornerà per un sequel

Laurence Fishburne ha parlato della possibilità di tornare nella saga di Matrix. Apparso per la prima volta nel film del 1999, il personaggio interpretato da Fishburne, Morpheus, era il mentore calmo e filosofico che guidava Neo, interpretato da Keanu Reeves, alla scoperta della verità sulla sua realtà, diventando una delle figure più iconiche del cinema fantascientifico. Ora, durante un’apparizione al New York Comic Con, Fisburne ha affrontato direttamente l’argomento, chiarendo che, pur non escludendo del tutto un ritorno, la sua partecipazione dipenderebbe dalla qualità e dallo scopo del progetto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it