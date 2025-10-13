Matrix 5 | Laurence Fishburne tornerà nei panni di Morpheus? La risposta non farà piacere ai fan

Nell'ultimo capitolo della saga, Matrix: Resurrection, l'attore non aveva fatto ritorno nel personaggio venendo sostituito da Yahya Abdul-Mateen II Dopo la conferma dello scorso anno che lo sceneggiatore Drew Goddard avrebbe preso il posto di Lana e Lily Wachowski alla regia di un nuovo film della saga di Matrix, Laurence Fishburne ha espresso tutti i suoi timori nel riprendere il ruolo di Morpheus in una futura iterazione della serie fantascientifica. "Dipende da quanto sarà bello, in realtà", ha risposto Fishburne sul palco della reunion di Matrix al New York Comic Con 2025. "Se sarà fantastico, allora sì, se avrà senso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

