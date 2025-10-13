Materdomini si prepara a celebrare San Gerardo protettore di mamme e bambini
Come ogni anno, il Santuario di San Gerardo Maiella a Materdomini (Caposele, AV) si appresta a vivere giorni intensi di fede e tradizione in occasione della festa del Santo redentorista, amatissimo patrono delle mamme, dei bambini e dei sofferenti.Le celebrazioni del 15 ottobre inizieranno con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
