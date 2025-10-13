Materdomini si prepara a celebrare San Gerardo protettore di mamme e bambini

Avellinotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni anno, il Santuario di San Gerardo Maiella a Materdomini (Caposele, AV) si appresta a vivere giorni intensi di fede e tradizione in occasione della festa del Santo redentorista, amatissimo patrono delle mamme, dei bambini e dei sofferenti.Le celebrazioni del  15 ottobre inizieranno con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: materdomini - prepara

materdomini prepara celebrare sanSan Gaudenzo: Rimini si prepara a celebrare il suo patrono - Martedì 14 ottobre, Rimini celebra la solennità del patrono della città e della diocesi. Come scrive chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Materdomini Prepara Celebrare San