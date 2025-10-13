Matan Guy ed Etan | gli ostaggi riabbracciano le famiglie

Milano, 13 ott. (askanews) - Le immagini diffuse dall'esercito israeliano mostrano gli ostaggi liberati Matan Zangauker, Eitan Mor e Guy Gilboa Dalal mentre vengono riuniti alle loro famiglie. Gli ultimi 20 ostaggi israeliani ancora in vita sono stati rilasciati da Hamas in due gruppi separati, prima sette, poi altri 13, come parte dell'accordo promosso dagli Usa tra Israele e Hamas. Allo stesso tempo sono stati rilasciati circa 2000 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Matan, Guy ed Etan: gli ostaggi riabbracciano le famiglie

La liberazione degli ostaggi, ecco chi sono i 20 rilasciati - Sono i più giovani rapiti dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023 e hanno resistito due anni, in condizioni al limite della sopravvivenza, nelle mani dei propri aguzzini. Segnala msn.com