Matan Angrest il soldato israeliano liberato | la commozione della madre

Matan Angrest, soldato israeliano di 22 anni, era stato catturato a bordo del suo carro armato ai margini del sud di Israele durante l’attacco del 7 ottobre 2023. Le immagini della liberazione di lunedì 13 ottobre mostrano i genitori che assistono in tempo reale al ritorno del figlio dopo oltre due anni di prigionia, con la madre visibilmente commossa e in lacrime. I genitori hanno raccontato che «quando tornava dall’esercito, riempiva sempre la casa di gioia e di musica». 🔗 Leggi su Panorama.it

