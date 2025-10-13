Mastrantonio custodisce il pari del Latina a Potenza
Si interrompe la serie nera del Latina al Viviani di Potenza. Finisce 0-0 con tante emozioni e l'idea di una squadra nerazzurra matura, che si è calata definitivamente nella realtà del campionato. Molti pericoli corsi, ma anche opportunità fallite in contropiede. Quarta partita di fila positiva. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Latina, colpo per la porta. Dalla Roma arriva a titolo definitivo il 2004 Mastrantonio - Batte un colpo interessante in entrata il Latina, che tramite i propri canali ufficiali ha annunciato l’ingaggio del portiere Davide Mastrantonio. Segnala tuttomercatoweb.com