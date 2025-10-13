Masterclass in video reportage e documentario giornalistico il nuovo corso della Newsroom Academy

Nel mondo dell’informazione di oggi, il racconto per immagini è sempre più centrale. Ma girare un reportage non significa semplicemente accendere una videocamera: vuol dire scegliere un tema, studiarlo, andare sul campo, saperlo raccontare in modo coinvolgente, curando ogni dettaglio – dalla scrittura alla regia, dalle riprese al montaggio. È proprio da questa consapevolezza che nasce la di InsideOver. La masterclass permetterà ai frequentanti di imparare a realizzare reportage, documentari e servizi giornalistici con un approccio professionale e una guida d’eccellenza: Marcello Brecciaroli. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Gli ospiti della Masterclass in video reportage e documentario giornalistico di InsideOver

