massimo martire festeggia il suo compleanno in diretta su canale italia

Il 19 ottobre 2025, Massimo Martire, noto volto di Canale Italia, celebrerà il suo compleanno in modo speciale: in diretta televisiva su “Notizie Oggi”. Il conduttore veneto, noto per la sua dedizione al lavoro, ha deciso di condividere questo momento con i suoi telespettatori, offrendo una puntata ricca di attualità e cultura. Un compleanno in diretta: un gesto di vicinanza al pubblico. Massimo Martire, classe 1964 e originario di Dolo (VE), è una figura di spicco nel panorama radiotelevisivo italiano. Direttore artistico delle radio del Gruppo Canale Italia e conduttore di “Notizie Oggi”, programma di informazione con rassegna stampa, ospiti in diretta e telefonate del pubblico da casa, Martire ha sempre mostrato un forte legame con il suo pubblico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

